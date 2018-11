Adrie Poldervaart over Emmen-Excelsior (1-2): 'Het moet beter'

Excelsior won zondagmiddag met 1-2 bij FC Emmen. De overwinning kwam moeizaam tot stand; aanvoerder Ryan Koolwijk schoot één minuut voor de tijd de Kralingers naar drie punten. Daarom is trainer Adrie Poldervaart na afloop ook kritisch. "We moeten niet vergeten hoe het tot stand komt."

Vooral het geringe gecreëerde aantal kansen viel Poldervaart op. "Ik vind dat we te weinig gecreëerd hebben. Slordig balverlies, de eindpass en de voorzetten waren niet goed. Gelijk na rust krijgen we gelijk weer een goal tegen. Daarna tonen we wel veerkracht."

Dat het nu een keer meezit bij Excelsior, voelt lekker. "Iedereen zit nu anders in de bus. We gaan 2,5 uur terugrijden. Iedereen is opgewekt en morgenochtend zie je betere gezichten op de club dan anders, maar je moet wel kritisch zijn. Het moet beter."

