Van Bronckhorst kritisch op Feyenoord: 'Tweede helft slechtste helft van dit seizoen' Giovanni van Bronkhorst

Feyenoord won zondagmiddag moeizaam met 1-0 van FC Groningen. Trainer Giovanni van Bronckhorst zag zijn ploeg ploeteren en was niet tevreden over het spel. "De tweede helft was de minste helft van dit seizoen."

Van Bronckhorst schrok van zijn ploeg. "Zo groot verval hebben we dit seizoen nog niet gezien. Ik vond het verschil met de eerste twintig minuten gewoon veel te groot. Dat kan en mag niet." Volgende week staat de topper tegen PSV op het programma. "Als je volgende week zo speelt als na de eerste twintig minuten, dan wordt het een heel moeilijke wedstrijd. Maar dat is ook weer een andere tegenstander. Wat dat betreft hebben we de eerste twintig minuten gezien hoe het moet." Bekijk hierboven heel het gesprek met Van Bronckhorst.