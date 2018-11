Havenkerk wordt van alle Schiedammers

De meeste Schiedammers kennen de markante witte Havenkerk aan de Lange Haven in Schiedam vooral door de laatste gebruiker. De Rotterdamse evangelist Johan Maasbach kocht het monument begin jaren zeventig van de vorige eeuw met zijn protestantse Maasbach Wereldzending. Nu wordt het gebouw weer van alle Schiedammers.

De Roomskatholieke kerk uit 1822 is bijzonder erfgoed. Vooral het neobarok interieur en de neoclassicistische architectuur is uniek voor Nederland. In 1967 werd het gebouw gesloten voor erediensten maar de komende jaren zal het weer de deuren openen.

De stichting BOEi gaat er een evenementengebouw van maken. Feesten, bijeenkomsten, exposities, lezingen, alles kan volgens Sylvia Pijnenborg van BOEi. "Ja, ook een houseparty zou kunnen. Maar we hebben ook onze normen en waarden uiteraard", zegt ze vrolijk met de oude verroeste sleutel van het gebouw in haar hand. En omwonenden moeten geen overlast krijgen".

Totaal verval

Het laatste decennium was de Johannes de Doperkerk, de officiele naam van de katholieke kerk, in handen van SRI, de stichting tot de Restauratie en Instandhouding van de kerk aan de Lange Haven. Voor een paar miljoen werd het hoognodige aan het gebouw gedaan om totaal verval te voorkomen.

Nu is het pand officieel aan BOEi overgedragen dat het herstel verder zal uitvoeren. Secretaris Frans Griffioen van SRI is blij en opgelucht. "Het gebouw wordt weer van alle Schiedammers".

Jeneverfestival

"Eerder waren er al plannen om van de voormalige kerk een hotel te maken, maar door de economische crisis die in 2008 uitbrak, viel dat plan in het water", zegt Griffioen.

BOEi gaat meteen aan de slag. "We gaan de betonnen vloer er uit halen want die is ronduit gevaarlijk", meldt Pijnenborg.

Dit jaar kon het Schiedamse Jeneverfestival om die reden niet doorgaan. De Havenkerk is een belangrijke locatie van het borrelfestival."In het voorjaar is de vloer weer klaar en kan ook het Jeneverfestival hier weer plaats vinden", zegt Pijnenborg. Het moet het eerste evenement worden in de herstelde kerk.

Of sommige evenementen geen gevloek in de kerk zijn, daarover maakt Griffioen zich geen zorgen. "Ik denk dat de Hogere Macht met genoegen kijkt dat dit Godshuis weer een nieuwe toekomst krijgt voor de samenleving in Schiedam".