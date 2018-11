Verkeersregie en combi-tickets moeten parkeerchaos rond stadion Feyenoord tegengaan

De wijk naast stadion de Kuip raakt bij iedere thuiswedstrijd of evenement compleet verstopt. Toeterende auto's, boze bestuurders en agressiviteit tegen verkeersregelaars; het is keer op keer raak. Een nog groter stadion met nog meer toeschouwers zal de verkeerschaos alleen maar vergroten. Tenzij Feyenoord en het stadsbestuur nu al maatregelen treffen. Zoals de de bewoners van de wijk De Veranda.

"Er moet nu wat aan gedaan worden en niet pas over gaan nadenken als het nieuwe stadion er staat, want dan ben je te laat", zegt bewoner Alwin van Es.

De wijk De Veranda krijgt het aardig voor de kiezen. Een druk stadion met niet alleen Feyenoord, maar ook grote evenementen. Een druk bezochte bioscoop, een betonfabriek, veel sluipverkeer.

"De Feyenoordsupporter weet inmiddels wel waar en hoe een parkeerplek te veroveren. Maar met een concert of als Oranje speelt, komen er bezoekers die vaak pas tijdens de rit naar Rotterdam bedenken waar te gaan parkeren. Nou heb je hier de grootste chaos", zeggen de bewoners Chris van Eijmeren en Alwin van Es.

Ze zijn allebei voorstander van een nieuw stadion en ze zijn allebei actief voor de Bewoners Belangen Veranda (BBV). "Dat wil ik heel graag nog meemaken voor dat ik honderd word", zegt hij gekscherend. Maar ze zouden ook graag serieus genomen willen worden als het gaat om verbeterpunten in het dossier Feyenoord City.

Maar tot nu toe krijgen ze nauwelijks gehoor als ze de verkeerschaos aankaarten bij de voetbalclub of het college van B & W. Afgelopen week werd het dossier Feyenoord City besproken in de gemeenteraad en toen zegde de wethouder mobiliteit toe om zelf eens poolshoogte te nemen tijdens een thuiswedstrijd. En zo gebeurde dat ook tijdens de wedstrijd Feyenoord tegen FC Groningen.

Op de fiets komt wethouder Judith Bokhove aanzetten bij het stadion. "Ik kom vaker naar een wedstrijd en dan kan ik zo doorfietsen. Maar je ziet wel dat een wedstrijd geeft wel altijd drukte in de buurt. Al jaren is dat gaande. En met het gesloten mobiliteitsakkoord proberen we die overlast nu al terug te dringen."

Een van de maatregelen die onlangs is getroffen door Feyenoord is de verkeersregiekamer in samenwerking met de verkeerspolitie. Op verschillende monitoren wordt de toestroom naar het stadion bestudeerd, geanalyseerd en verbeterd. Ook het standaard verkopen van combitickets met een parkeerkaart aan de rand van de stad is één van de oplossingen om de verkeersdruk rondom het stadion te verminderen.

Nu zijn tijdens iedere wedstrijd tientallen verkeersregelaars actief. Maar volgens de bewoners is dat onvoldoende en is er ook sprake van veel agressiviteit onder automobilisten. "Die verkeersregelaars krijgen heel wat over zich heen, de agressie stoomt uit de oren van mensen, het is ongelooflijk", zegt bewoner Alwin van Es.

Het bezoek van de wethouder stemt de bewoners voorzichtig optimistisch. Maar nadat de problemen jarenlang genegeerd zijn, zeggen ze ook: eerst zien dan geloven.

"Ze begint net als wethouder, dus we moeten eerst nog feeling met haar krijgen, maar ze is van GroenLinks en milieu is een belangrijk partijstandpunt, dan denk ik dat er goede oplossingen mogelijk zijn", zegt Chris van Eijmeren.

"Wethouders in Rotterdam hebben een hoge doorlooptijd, dus het is niet zo dat we bij de laatste wethouder zijn die dit probleem heeft", zegt collega-bewoner Alwin van Es.

Beiden zijn er wel van overtuigd dat het verkeersprobleem oplosbaar is. "Absoluut, het is beheersbaar als je maar wilt", zegt Van Es. "Nu beginnen met op afstand parkeren en openbaar vervoer. Dat is de oplossing om over vier jaar een fantastisch nieuw stadion te hebben, met een fantastisch mooi bezoekersaantal en een fantastische rustige wijk", vult Van Eijmeren aan.