Dakloze Rotterdammer ligt ruim acht jaar dood in bos

De botresten die eerder deze maand werden gevonden in het Gelderse Hummelo blijken van Rotterdammer Ger Homma te zijn. Dat heeft dna-onderzoek uitgewezen. Homma werd al ruim acht jaar vermist.

De Rotterdammer was dakloos en in een instelling in de Achterhoek geplaatst om op adem te komen, meldt dagblad De Gelderlander.

In 2010 liep de toen 60-jarige Homma weg uit instelling Het Passion. Sindsdien ontbrak ieder spoor van hem.

Fazanten

In een dichtbegroeid stuk bos, vlakbij Het Passion, vond een Hummeloër die aan het speuren was naar fazanten vorige week menselijke botten en een portemonnee met credit card.

Het bijna volledige skelet is daarna door het NFI onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Homma door een misdrijf om het leven is gekomen.