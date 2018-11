Ook in Rotterdam staat de handhaving van het boerkaverbod niet hoog op de prioriteitenlijst

Niet alleen Amsterdam, maar ook Utrecht en Rotterdam gaan de controle op het boerkaverbod geen prioriteit geven. Dat zeggen woordvoerders van de steden tegen de Volkskrant.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, zei vrijdag het boerkaverbod niet te gaan handhaven. Zij wil de schaarse inzet van politie voor belangrijker zaken gebruiken.

Rotterdam en Utrecht zijn ook niet van plan de wet strikt na te leven. "We geven handhaving van deze wet niet de hoogste prioriteit", meldt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Alleen als er sprake is van ‘gevaar voor de openbare orde’ zal er in de stad worden opgetreden.

Rotterdam wil nog afwachten hoe minister Ollongren de wet gaat uitleggen. "Alle wetten die in Nederland gelden, gelden ook in Rotterdam. Maar ook bij ons zal het niet de hoogste prioriteit hebben. Het zal niet iets zijn waarvoor agenten speciaal de straat opgaan."

De gemeente Den Haag vindt vooruitlopen op handhaving "prematuur", omdat de wet nog niet van kracht is en roept het kabinet wel op in overleg te treden met de gemeenten.