'Hema wil af van bakkerij Dordrecht'

Onzekerheid voor de bakkerij van de Hema in Dordrecht. De nieuwe eigenaar van de Hema, Marcel Boekhoorn, wil de bakkerij afstoten. In Dordrecht werken ongeveer 40 mensen.

Het schrappen van de bakkerij hoort bij een groter plan van Boekhoorn om geld binnen te halen om uitbreiding van de Hema in het buitenland te versnellen. Dat vertellen anonieme bronnen aan het Financieel Dagblad. Een ander onderdeel is het verkopen van een deel van de winkels aan de franchisenemers.

Boekhoorn wil beginnen met de verkoop van de winkels zodra de overname formeel is afgerond. Dat is hoogstwaarschijnlijk per december.

Bestuurder Jan Haagmans van FNV reageert verrast op de berichtgeving. ''Deze informatie hebben wij niet. Hema komt binnenkort in handen van Boekhoorn. Dan zullen we worden uitgenodigd voor een gesprek.''

Bijna de helft van alle Hema-winkels in Nederland is van een franchisenemer. Op zeven locaties zijn bakkerijen waar onder meer de bekende tompouces worden gemaakt.