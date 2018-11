Gratis zwemdiploma voor kinderen uit Rotterdam-Feijenoord

Kinderen uit de Rotterdamse wijk Feijenoord kunnen vanaf vandaag gratis hun zwemdiploma A halen. Humanitas en het Sportbedrijf Rotterdam verwachten dat 500 tot 1.000 kinderen gebruik zullen maken van het initiatief.

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar kunnen zich aanmelden voor het project. "In wijken als deze is het niet vanzelfsprekend dat kinderen op zwemles gaan", vertelt Gijsbert van Herk. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas. "Ook zien we dat niet elke school automatisch meedoet aan schoolzwemmen."

Onwetendheid

Volgens Humanitas kost het behalen van een zwemdiploma A gemiddeld 500 euro. Kinderen die zich inschrijven kunnen terecht in Zwembad Afrikaanderplein.

Zwemonderwijzer Hakki Yilmaz in het bad juicht het project toe. "Voor veel ouders is het gewoon te duur", vertelt hij na afloop van een zwemles. "Maar het is ook onwetendheid. Veel ouders zien de noodzaak niet. We moeten dus nog flinke stappen maken. Dit is een mooi begin."

Bij het schoolzwemmen constateert Yilmaz regelmatig dat nog niet veel kinderen een zwemdiploma hebben. "Tijdens de eerste dag vragen we altijd wie er al een diploma heeft", vervolgt de zwemmeester. "Van de 40 kinderen steker er dan maar 10 hun vinger op."

Gratis

Humanitas wil niet concreet aangeven hoeveel budget er is uitgetrokken voor het project. "We hebben een mooie afspraak kunnen maken met het Sportbedrijf Rotterdam", zegt van Herk. "Ik hoop dat het woordje 'gratis' de ouders over de streep trekt."

Zwembad Afrikaanderplein is niet bang voor lange rijen aan de deur. "We zijn ontzettend gemotiveerd", besluit Yilmaz. "Kom maar op!"