Pech voor IJsclub Rijsoord: baan is lek

Vrijwilligers van IJsclub Rijsoord begonnen zaterdagochtend vol goede moed met het onder laten lopen van een grasveld aan de Waalweg in Ridderkerk-Rijsoord, om zo een strakke ijsbaan te creëren. Hun werk blijkt gedeeltelijk tevergeefs te zijn geweest: het veld is lek.

Door de droogte in de zomermaanden, zijn er scheuren in de grond ontstaan. "Het is een kleine domper. Zaterdag zijn we de hele dag bezig geweest met het bestuur en de brandweer van Ridderkerk", vertelt Henk van Mastrigt, ijsmeester van de baan.

"Zaterdagavond liep ik nog een rondje rond de ijsbaan en ik zag ineens allemaal water. Dus hij is een beetje aan het lekken."

De oorzaak van het lek had de ijsmeester zo gevonden. "Achter de ijsbaan in het laatste dijkje zitten allemaal scheuren en het sijpelt het er allemaal heen. Dat hoor je wel. Het gaat niet hard, maar het water zakt wel."

Intussen is de stand een centimeter lager. De ijsmeester moet wachten tot de oplossing voor de scheuren zich aandient. "Zodra het een paar dagen regent trekken de scheuren vanzelf weer dicht door de regen."

Het bestuur van de ijsclub startte dit jaar vroeg met de voorbereidingen. "De ijsclub is weer helemaal terug. Van zestig leden zitten we nu weer op 375 leden en dat in één jaar tijd. Dus ja, het kriebelt in Rijsoord", vertelde voorzitter Jaap Heester zaterdag nog.

De ijsclub wil dit seizoen de eerste zijn waar voor het eerst op natuurijs kan worden geschaatst. Ondanks de tegenslag heeft Van Mastrigt er nog steeds vertrouwen in dat in Rijsoord voor het eerst de ijzers worden ondergebonden.

"Dat gaat heus wel lukken. Wij zetten alles op alles. We zijn een kleine gemeente. Zaterdag waren hier boeren en die boden gelijk aan om met trekkers en pijpen water uit de Wetering hiernaast het veld in te pompen.''