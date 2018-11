Erasmus MC: Veel kinderen onveilig in autostoeltje

Acht op de tien kinderen worden onveilig vervoerd in de auto. Vaak zit een kind niet goed vastgegespt in het stoeltje, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL en het Erasmus MC in Rotterdam.

Onderzoekers observeerden 470 kinderen van 0 tot en met 8 jaar op drukke parkeerplaatsen van pretparken en zwembaden. In bijna alle gevallen was er iets mis: de gordel zit vaak gedraaid, is niet goed vastgeklikt of de riempjes zitten veel te los.

Bovendien waren de helft van de kinderzitjes niet goed geïnstalleerd, met het risico dat het kind met stoeltje en al door de auto vliegt bij een ongeluk.

In 2013 werd eenzelfde onderzoek gehouden, waaruit bleek dat driekwart van de kinderen van 0 tot 4 jaar niet goed in hun stoel zaten. De resultaten van het onderzoek zijn voor VeiligheidNL reden om de voorlichting over autostoeltjes aan te scherpen.