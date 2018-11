Deel dit artikel:













FC Dordrecht-directeur De Zeeuw in FC Rijnmond Hans de Zeeuw

Hans de Zeeuw, de algemeen directeur van FC Dordrecht, is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de bestuurder praten we veel over het ontslag van trainer Gérard de Nooijer.

Onder interim-trainer Scott Calderwood pakte FC Dordrecht dit weekend een punt bij Almere City: 1-1. Verder praten we ook over de overwinningen van Feyenoord en Excelsior in de eredivisie op FC Groningen (1-0) en FC Emmen (1-2). Behalve De Zeeuw zitten ook vaste tafelgasten Emile Schelvis en Dennis van Eersel aan de desk bij presentator Bart Nolles. FC Rijnmond begint om 17:23 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.