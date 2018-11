Deel dit artikel:













Video: Vlaardingse winkelier sluit overvallers op Still bewakingsbeelden.

Twee overvallers die zaterdag een avondwinkel in Vlaardingen wilden overvallen, kregen de deksel op hun neus. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de winkelier terugvecht en hen even later in zijn winkel opsluit.

De mannen kwamen even na 21:30 uur de winkel aan de Schiedamseweg binnen en bedreigden de winkelier. Er ontstaat een worsteling, de winkelier sluit beide mannen in zijn winkel op, als ze de kassa willen stelen. Niet zichtbaar op de bewakingsbeelden is dat de mannen even later via de achterkant weten te ontsnappen. Maar de winkelier laat het er niet bij zitten en krijgt een van hen te pakken: een 17-jarige jongen uit Vlaardingen. De andere overvaller is nog steeds spoorloos.