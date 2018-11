Deel dit artikel:













300 liter diesel in Barendrechts riool

In Barendrecht is 300 liter diesel in het riool terechtgekomen. Een vrachtwagenchauffeur is de brandstof maandagmorgen op de Boeier uit zijn tank verloren.

Het riool wordt gezuiverd en gespoeld. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam is er geen gevaar voor de omgeving, wel kan er stankoverlast zijn. De oorzaak van het lek in de vrachtwagen is niet bekend.