Rotterdams rookverbod laat nog even op zich wachten

Er komt nog geen rookverbod bij ziekenhuizen en scholen in Rotterdam. Wel wil wethouder Sven de Langen mensen oproepen om in de directe omgeving van instellingen waar kinderen en patiënten verblijven niet te roken.

'"We hadden, zoals in Groningen, een rookverbod kunnen instellen. Maar wettelijk zijn er nog te weinig mogelijkheden om zo'n verbod te handhaven'', legt De Langen uit. ''Overigens verwacht ik dat binnen vijf jaar een verbod wel uitvoerbaar is.''

Het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium lieten in augustus weten zo'n rookverbod graag rondom hun panden bij de Wytemaweg te willen instellen. De Langen onderzocht vervolgens de mogelijkheden door een verbod op te nemen in de plaatselijke verordening (APV) van de gemeente.

''Ik heb uit meerdere hoeken zo'n verzoek gehad'', vertelt de wethouder. ''Maar vooralsnog zie ik - door het ontbreken van de wettelijke grond - nu meer in een moreel appèl. Daarbij kan, bijvoorbeeld via banners, een beroep op mensen worden gedaan om niet te roken.''

De Langen kijkt overigens verder dan alleen ziekenhuizen en scholen. ''Voor de deur van De Rotterdam, het grote pand van onze gemeente, staan ook mensen met een sigaret. Daar moeten we ook maar eens naar kijken.''

De Kuip

Als sportwethouder is De Langen blij dat bij amateurclubs al wordt aangedrongen om niet te roken. Ook het paffen voor de ingang van het Topsportcentrum is hem een doorn in het oog. Ligt de volgende stap 300 meter verder in de Kuip? ''Het is altijd goed om ambitie te hebben'', besluit de wethouder lachend.