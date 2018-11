Allereerste kleurenfoto's van Rotterdam in een boek

De oudste kleurenfoto's van Rotterdam in één fotoboek. Voor 'Rotterdam, de allereerste kleurenfoto's, 1937-1945' is een selectie gemaakt uit driehonderd bijzondere kleurendia's, die letterlijk een ander licht doen schijnen op het verleden.

Zo'n tachtig jaar geleden werden de eerste kleurenfoto's gemaakt. Professionele fotografen waren er destijds geen fan van, omdat de kwaliteit nog niet zo hoog was. En de ontwikkel- en printkosten waren fors. In het boek staan daarom alleen maar foto's van acht amateurfotografen, die de kleurenkiekjes wél zagen zitten.

Hofleverancier van de kleurendia's in het boek, is de Rotterdamse ondernemer Richard Boske. Hij woonde voor de Tweede Wereldoorlog op de hoek van de Scheepmakershaven en de Bierstraat, en legde dit stukje van de stad regelmatig vast. Na het bombardement verhuisde hij met zijn familie naar een andere plek in Rotterdam.

Geeuwen

Boskes kleinzoon, die ook Richard heet, nam zondag het eerste exemplaar van het fotoboek in ontvangst bij boekhandel Snoek aan de Meent. Hij bracht de dia's met de foto's van zijn opa in 2014 naar het Stadsarchief in Rotterdam. Daar waren ze er dolblij mee, want van de periode 1937 tot en met 1945 zijn maar weinig kleurenfoto's in Nederland bekend.

"Als kind moesten we altijd naar die dia's kijken, en dan zaten we altijd te geeuwen als ze voor de honderdste keer voorbij kwamen. Ze hebben jarenlang in diaboxen in de kussenkast gelegen en verhuisden steeds mee. Pas later heb ik van het Stadsarchief begrepen hoe uniek ze waren."

Bij het Stadsarchief belandden de foto's in eerste instantie ook in een la, omdat degene aan wie hij ze had gegeven met pensioen was gegaan. Drie jaar later werd het werk 'herontdekt'. De foto's zijn hersteld en gedigitaliseerd, zodat ze in het boek konden worden opgenomen.

Joop de Jong, samensteller van het boek, is te spreken over Boskes foto's. "Het biedt een mooi tijdsbeeld, want hij fotografeerde niet alleen de stad, maar maakte ook vakantiekiekjes en legde het interieur van zijn woning vast. Mede dankzij de schenking van de familie Boske hebben we dit indrukwekkende boek kunnen maken."