Justitie sluit deal met kroongetuige in liquidatiezaak Breukelen Foto: ANP (Lex van Lieshout)

Justitie heeft een kroongetuige-deal gesloten met een van de drie verdachten die terecht staan voor de liquidatie van Jaïr Wessels, vorig jaar in Breukelen. De man is bereid om in ruil voor strafvermindering openheid van zaken te geven.

Voor de dood van de 30-jarige Wessels zitten twee verdachten vast: Howard K. (44) uit Rotterdam en Tony de G. (34) uit Schiedam. De mannen zijn lid van motorclub Caloh Wagoh, waartegen de politie deze maand een grote actie voerde. Op meer dan veertig plekken werden invallen gedaan. Caloh Wagoh wordt gelinkt aan meerdere liquidaties. K. en De G. worden gezien als de mannen, die op het parkeerterrein in Breukelen toesloegen. Patrick S. uit die plaats is op vrije voeten, maar nog wel verdachte. Hij zou Wessels naar de plek hebben gelokt. Wessels werd op 7 juli 2017 van dichtbij in zijn auto onder vuur genomen. De liquidatie was vermoedelijk een vergelding voor het rippen van een partij drugs. De deal met de kroongetuige wordt dinsdag besproken tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.