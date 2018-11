Nieuwe voorzitter COC: elkaar een zoen geven op straat is niet smerig

"Het moet net zo normaal worden om te zien dat een man en een man hand in hand lopen, als dat je kijkt naar een man en een vrouw die hand in hand lopen," stelt Astrid Oosenburg uit Berkel en Rodenrijs, de nieuwe voorzitter van COC Nederland.

Zij moet naar eigen zeggen hard aan het werk voor de acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI) in de maatschappij."Tussen zeggen 'Ik accepteer het' en mensen ook daadwerkelijk de ruimte geven zit echt een wereld van verschil", vertelt Oosenburg op Radio Rijnmond.

"Als je bedenkt dat één op de drie mensen het nog steeds ronduit smerig vindt als twee mannen elkaar een zoen geven op straat. En dat hand in hand lopen van twee mannen of twee vrouwen voor één op de vijf nog steeds aanstootgevend is. Al​s mensen daar al over vallen, dan denk ik dat we nog wel wat te doen hebben met elkaar."

De Berkelse was al zes jaar boegbeeld van de belangenorganisatie voor LHBTI'ers en werd zaterdag bij de Algemene Vergadering van COC-verenigingen gekozen als opvolgster van Tanja Ineke.

Voordat Oosenburg in Berkel en Rodenrijs woonde, heeft ze in Rotterdam gewoond. Volgens haar verschilt het per regio, en zelfs per buurt, hoe LHBTI'ers worden geaccepteerd op straat. Heerst er in Rotterdam een leven en laten leven sfeer, is dat in haar huidige woonplaats anders.

"Dat ligt niet aan het dorp. Er zijn ook grote steden waar het helemaal niet goed gaat. Ik krijg veel berichten uit Amsterdam waar aan de ene kant een hele grote vrijheid is en dan is er opeens een andere buurt waar ze helemaal niet hand in hand kunnen lopen of elkaar een kus kunnen geven."