Winnaar Cameretten: 'Ik sta een beetje vreemd op het podium'

"De cheque van de jury staat nog tegen de keukentafel en de publieksprijs heb ik in de kast gezet." Cabaretier Chris Verlaan, winnaar van het Rotterdamse Cameretten Festival, is nog aan het bijkomen van wat hem zaterdag overkomen is.

Zowel de jury als het publiek vonden hem de beste van drie finalisten. "Ik had wel het idee dat ik kans kon maken op de publieksprijs, ik kon de zaal namelijk wel meekrijgen. Toen de juryrapporten werden voorgelezen, dacht ik dat Hassan el Rahaui zou winnen, hij had wat mij betreft een perfect juryrapport."

De jury prijst de manier waarop Verlaan zijn autisme heeft verwerkt in zijn show Man in de Maak. "Het gaat om het wereldvreemde, ik sta een beetje vreemd op het podium."

Ontwikkeling

De in Almere wonende Verlaan werkt bij de GGD. Hij begon al tijdens zijn studententijd samen met een studievriend met cabaret, later ging hij solo verder en stond hij op het podium bij kleine festivals in Schagen en Utrecht. "In Schagen heb ik in 2015 het festival gewonnen en mocht een paar maanden later auditie doen bij een cabaretpool. Dat was een ontwikkeltraject voor cabarettalent. Je wordt dan opgeleid voor een groot festival, Cameretten in mijn geval."

Bekende cabaretiers als Brigitte Kaandorp en Theo Maassen gingen Verlaan voor als winnaar van het Cameretten Festival. Ook hij hoopt ooit zijn brood te verdienen in het theater. "Mijn baan opzeggen is nog niet aan de orde. Het komende half jaar wordt het wel heel druk met optredens, we gaan ook met de finalisten op tournee. Op termijn wil ik een dag minder gaan werken bij de GGD en een eigen solopubliek opbouwen."