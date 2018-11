Mannen overvallen pizzeria Aelbrechtskade Rotterdam

Domino's Pizza aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is zondagavond overvallen door drie mannen. Zij bedreigden het personeel en namen de kassalade mee. Een van de personeelsleden raakte lichtgewond.

Rond 22:00 uur kwamen drie gemaskerde mannen het pand binnen. Zij hadden messen en ijzeren staven in hun hand en riepen dat ze de kassa wilden. Nadat ze die te pakken hadden, vluchtten ze in de richting van de Rochussenstraat.

De lege kassa werd even later teruggevonden op het dak van een huis op de Passerelstraat. In een ondergrondse container in de buurt vonden agenten twee messen. De politie onderzoekt of die bij de overval zijn gebruikt.

De overvallers zijn nog spoorloos. De politie schat in dat zij rond de 17 jaar oud zijn.