St. Juste met Jong Feyenoord mee naar Engeland

Jeremiah St. Juste reist met Jong Feyenoord mee naar Engeland. De verdediger staat na zijn rode kaart tegen Ajax al drie wedstrijden aan de kant en kan zodoende wedstrijdritme opdoen. Jong Feyenoord treedt dinsdagavond om 20:00 uur aan tegen de beloften van Sparta Praag.

Naast St. Juste zit ook Luis Sinisterra bij de zeventien-koppige selectie. De Colombiaan heeft al enkele weken last van een blessure. Ook Mats Knoester zit bij de selectie. Hij kwam afgelopen weekend in aanvaring met ploeggenoot Crysencio Summerville. Feyenoord doet voorlopig nog geen mededelingen over het voorval en wil eerst alle betrokken partijen aan het woord laten.

Jong Feyenoord - Jong Sparta Praag wordt gespeeld in het EBB Stadium van Aldershot Town FC en is de eerste groepswedstrijd van de Premier League International Cup. Aanvankelijk zou Jong Feyenoord de eerste groepswedstrijd spelen tegen Leicester City, maar dat duel werd na de tragische helikoptercrash, waarbij vijf mensen onder wie de clubeigenaar van Leicester omkwamen, uitgesteld tot 29 januari 2019.