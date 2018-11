Sinterklaas let op de kleintjes

De Sint is nog maar net in het land aangekomen, maar het wordt hem nu al teveel, bekent hij aan verslaggever Chantal Quak. "Je wilt niet weten wat die kinderen tegenwoordig allemaal aan buitensporige cadeaus eisen", aldus een lichtelijk wanhopige Goedheiligman.

Met name de schoencadeautjes baren hem zorgen. Die moeten natuurlijk in een schoen of laars passen (er mag gepropt worden) en het mag allemaal niet te duur zijn. De tijd dat je met alleen een mandarijntje kon aankomen is voorbij. Tegenwoordig moet het leuk, trendy en duurzaam zijn én niet duurder dan een euro of 5.

Wij helpen de Sint een handje en zetten de beste schoencadeautjes van 2018 op een rijtje. Glitters en dino's scoren hoog op de verlanglijstjes. Je kunt als hulpsinterklaas flink scoren met glitterstiften, miniatuur-dinosaurussen of kant-en-klare knutselsets: Maak je eigen zeepjes of slijm! Stickerboeken met allerlei thema's zijn leuk voor jongens én meisjes.



Autootjes zijn nog steeds populair. Kies voor een duurzaam materiaal zoals metaal, dan gaan ze het langst mee.

Een enorme trend dit jaar zijn de neonkleurige touwtjes waarmee kinderen met hun handen allerlei vormpjes kunnen maken: Een ster of een visnet.

Met een hoepel (om te hoelahoepen) zijn kinderen urenlang zoet en je hebt al een leuke voor een paar euro. En wat dacht je van een mok die van afbeelding verandert als je er een warme drank in giet? Kortom; er valt van alles te kiezen.

De Sint raadt aan om maximaal twee keer per week een schoen te zetten. Meer schoen-zet-momenten kunnen de Pieten logistiek niet aan. Bovendien is het allemaal al duur genoeg en moet er nog wat te verlangen overblijven voor Pakjesavond, vindt de Sint.