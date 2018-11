Chauffeur zet brandende vrachtauto aan de kant - lange file op de A27

Een brandende vrachtwagen op de A27 bij Werkendam zorgt voor files tot over de brug bij Gorinchem. Rond 15.45 uur stond er twaalf kilometer file tussen Lexmond en Werkendam.

De vrachtwagen vloog op de Merwedebrug in brand. De chauffeur kon de vrachtwagen nog aan de kant kunnen zetten bij de Tol. Daarna is de cabine van de wagen volledig uitgebrand.

Hoe de vrachtwagen precies in brand gevlogen, is niet bekend. De chauffeur bleef ongedeerd. Als gevolg van de brandende vrachtwagen is de afrit van Werkendam richting Breda afgesloten. Ook waren er twee rijstroken dicht. Die werden om 16.15 uur weer vrijgegeven.