Een van de zeven terreurverdachten op vrije voeten Aanhouding van een van de terreurverdachten

Justitie heeft een van de zeven terreurverdachten vrijgelaten die eind september zijn opgepakt. De 18-jarige Arnhemmer is nog wel verdachte in de zaak. De andere zes, onder wie twee Rotterdammers en een Vlaardinger, blijven gewoon in de cel.

De zeven verdachten werden opgepakt tijdens een grote terreuractie in Rotterdam, Vlaardingen, Arnhem en Weert. Justitie denkt dat ze een terreurcel vormden en dat ze bezig waren met het voorbereiden van een grote aanslag in Nederland. Vier verdachten kregen in september in een Limburgs vakantiehuisje een training met kalasjnikovs en bomvesten. De training werd gegeven door undercoveragenten die bewijsmateriaal tegen de mannen wilden verzamelen. Lees ook: Terreurverdachten trainden op vakantiepark Kort nadat ze het vakantiepark hadden verlaten, hield de politie de verdachten aan. Welk doel ze op het oog hadden, is niet officieel bekend gemaakt. RTL Nieuws meldde in november dat het zou gaan om Pride Amsterdam en nog een ander doelwit. De mannen komen op 10 januari voor het eerst voor de rechter. Die dag is er een regiezitting, waarop wordt besproken hoe de zaak verder gaat.