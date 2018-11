Deel dit artikel:













Aboutaleb over verkeerschaos, zwarte piet en boerka's

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was maandag weer op bezoek bij RTV Rijnmond. Hij was tussen 18:00 en 19:00 uur aanwezig in de studio bij Rijnmond Nu.

Samen met presentator Ronald van Oudheusden bespreekt hij onder andere het boerkaverbod en een nieuwe gedichtenbundel die Aboutaleb uit gaat brengen. Lees ook: Aboutaleb: Boerkaverbod wel handhaven, maar zonder prioriteit Opening Toren op Zuid Na zijn bezoek aan RTV Rijnmond gaat Aboutaleb door naar de Erasmusbrug. Aan de voet van de brug opent hij maandagavond samen met oud-minister Jan Kees de Jager het nieuwe KPN-hoofdkantoor: de Toren op Zuid. Na zijn bezoek aan RTV Rijnmond gaat Aboutaleb door naar de Erasmusbrug. Aan de voet van de brug opent hij maandagavond samen met oud-minister Jan Kees de Jager het nieuwe KPN-hoofdkantoor: de Toren op Zuid. Het gebouw van architect Renzo Piano is uitgebreid met een glazen terminal waar onder andere vergaderruimtes in zitten. Verder zitten er restaurant en een telefoonwinkel in. Het meest zichtbare verschil is de beroemde, verlichte gevel. Die zal voortaan beschikbaar zijn voor evenementen en videokunst. Lees ook: Nieuwe 'lichtshow' op gevel KPN-toren Wilhelminakade