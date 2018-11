Deel dit artikel:













Waterpeil Maas gaat stijgen door hevige regenval Foto: Nils Hilbers

Als gevolg van de voorspelde regenval in de Ardennen en de Eiffel stijgt het waterpeil in de grote rivieren flink. In de Ardennen valt 20-50 millimeter regen. Dat is goed voor de Maas. En ook de waterstand van de Rijn gaat omhoog door regen in de Eiffel.

Het hogere peil in de Maas en de Rijn is goed nieuws voor de binnenvaart, die veel last heeft van de langdurige lage waterstanden. De waterstand van de Rijn gaat bij Lobith enkele tientallen centimeters omhoog. Momenteel bedraagt de waterstand van de Rijn aan de grens 6,55 meter NAP, slechts 5 centrimeter boven het laagterecord van eind oktober.