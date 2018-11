Louisa helpt 550 kinderen met leerachterstand in Rotterdam-Zuid

Wat ooit begon als een huiswerkklas met dertig kinderen is uitgegroeid tot een indrukwekkend project in Rotterdam-Zuid. Louisa Boulkhrif helpt met haar stichting Zuiderlokaal inmiddels 550 kinderen met een taal- en rekenachterstand. “Ik doe het uit moederliefde.”

Louisa begon het initiatief een aantal jaren geleden in Vreewijk toen haar oudste dochter naar de middelbare school ging. Ze had niet de kennis om haar kind te helpen met haar huiswerk. Ze vroeg een student en al snel haakten meer kinderen aan.

Liefde en passie

“Het is daarna gigantisch gegroeid”, glimlacht Louisa. “Je ziet me rennen om alles in goede banen te leiden, maar het levert geen stress op. Wat je doet uit liefde en passie geeft je energie.”

Het Zuiderlokaal helpt kinderen de kinderen drie avonden per week op twee verschillende locaties. De stichting bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Alleen de studenten van het hbo en de universiteit die de kinderen begeleiden krijgen een vergoeding.

Het project van Louisa is bedoeld voor leerlingen van de basis- en middelbare school. Naast het wegwerken van achterstand op het gebied van taal en rekenen, krijgen de leerlingen huiswerkbegeleiding.

Alleenstaande ouders

“Taalachterstand is een groot probleem op Zuid”, vertelt Peter de Klerk. Hij is voorzitter van de stichting. “Daarnaast kunnen veel kinderen ook niet studeren, omdat er thuis te weinig ruimte is om rustig te werken."

"Veel kinderen die bij ons komen, worden opgevoed door alleenstaande ouders", vervolgt De Klerk. "Die dragen vaak de zorg voor meerdere kinderen. Helpen met taal en rekenen schiet er dan bij in. Wij kunnen hen die begeleiding wel geven."

Wachtlijst

Nazma is 8 jaar oud en wordt al ruim een jaar begeleid door de stichting. "In groep drie wist ik bijna niets", vertelt ze tijdens een les in het Zuiderlokaal. "Nu weet ik veel meer, omdat ik goed ben geholpen."

Het initiatief krijgt af en toe een bijdrage van verschillende fondsen. Toch is het voor het Zuiderlokaal elk jaar weer spannend of er voldoende geld binnenkomt, want het initiatief blijft groeien.

Er staan ruim 100 kinderen op de wachtlijst. "Het houdt een keer op", zegt Peter de Klerk. "Met die grote aantallen kan je niet steeds van kleine beetjes rondkomen."

De Klerk hoopt dat de gemeente Rotterdam het initiatief structureel wil ondersteunen. "Er wordt vaak gesproken over de participatiesamenleving. Dit initiatief van Louisa is een prachtig voorbeeld. Het heeft zich bewezen en het groeit. Wat moet je dan nog meer om in aanmerking te komen voor een structurele bijdrage?"

Diploma

Na een drukke avond blikt Louisa tevreden terug op de afgelopen jaren. "Sommige kinderen zijn pas 7 of 8 jaar", vertelt ze. "Over een tijdje gaan ze met een middelbare schooldiploma naar het hoger onderwijs toe. Daar doe ik het voor."