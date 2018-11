Deel dit artikel:













Kevin Jansen uit selectie gezet bij NEC

Kevin Jansen uit Hoogvliet is bij NEC per direct uit de selectie gezet door trainer Jack de Gier. De middenvelder wordt om disciplinaire redenen teruggeplaatst naar Jong NEC. Jansen zit in Nijmegen veel op de bank.

Na de verloren wedstrijd van NEC bij RKC gaf Jansen in een interview aan dat hij niet blij is met zijn reserverol. Mogelijk is dat de reden voor de disciplinaire straf. NEC is bezig aan een stroef seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en staat teleurstellend op een tiende plaats.

De voormalig jeugdspeler van Feyenoord speelde eerder voor Excelsior en ADO Den Haag. Bij die laatste club raakte hij tot twee keer toe zwaar geblesseerd aan zijn knie.