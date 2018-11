Aboutaleb: Boerkaverbod wel handhaven, maar zonder prioriteit

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam voelt er weinig voor om de politie te laten 'jagen' op vrouwen met een boerka. Hij sluit aan bij de opvatting van de burgemeesters van andere grote steden dat handhaving van het zogeheten boerkaverbod geen prioriteit heeft.

"Wet is wet", erkent Aboutaleb. "Daar is geen discussie over. Maar uitgerekend het verbod op gezichtsbedekkende kleding is geen wet die een burgemeester moet handhaven, maar het Openbaar Ministerie."

Aboutaleb legt uit: "De burgemeester gaat over de openbare orde. De Officier van Justitie is er voor het handhaven van het strafrecht. We overleggen daar onderling over."

"Boerka's vormen maar een marginaal verschijnsel. En dat bepaalt de mate waarin wij handhaven. Dat is proportioneel", zegt Aboutaleb. Maar om nu te zeggen dat Rotterdam helemaal niet handhaaft, zoals politici in Den Haag beweren, dat klopt niet.

"Een voorbeeld", zegt Aboutaleb: "Er stapt iemand met een boerka in een stadsbus en de chauffeur weigert om haar mee te nemen. De vrouw wil er niet uit en de chauffeur belt de politie. Dan komt de politie ook. Dat noemen we handhaven op basis van een signaal."

Premier Rutte en minister Ollongren zeiden maandag dat het boerkaverbod voor iedereen geldt, dus ook voor Rotterdam en de andere grote steden. Ook CDA en VVD vinden dat burgemeesters het boerkaverbod toch gewoon moeten handhaven. "Wet is wet", vinden de partijen.