Rutte: Boerkaverbod geldt ook in Rotterdam

Het boerkaverbod geldt voor iedereen, dus ook voor Rotterdam en de andere grote steden. Premier Rutte reageert hiermee op het nieuws dat de steden de handhaving van het boerkaverbod niet zien zitten.

Wanneer de wet ingaat, is nog niet duidelijk. De Eerste Kamer nam de wet al in juni aan. Maar Minister Ollongren is nog in overleg met het onderwijs, openbaar vervoer en de zorg over de uitvoering van het boerkaverbod.

Eind vorige week liet burgemeester Halsema van Amsterdam weten dat zij geen zin heeft om het verbod te handhaven. Er zijn volgens haar te weinig agenten om te zoeken naar vrouwen met een boerka.

De gemeente Rotterdam en Utrecht zeggen dat het verbod geen prioriteit heeft. "Het zal niet iets zijn waar agenten speciaal voor de straat op gaan", laat een woordvoerder van de gemeente Rotterdam weten aan de NOS .

Maar een verbod is een verbod. "Wij zeggen in Rotterdam niet dat we een wet niet gaan handhaven." CDA en VVD hebben al laten weten dat de burgemeesters het boerkaverbod gewoon moeten handhaven. "Wet is wet", vinden de partijen.