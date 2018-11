De Zeeuw in FC Rijnmond: 'De Nooijer wilde al voor seizoen contract inleveren'

Algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht heeft in de talkshow FC Rijnmond laten weten dat trainer Gérard de Nooijer voorafgaand aan het seizoen zijn doorlopende contract wilde inleveren om in het Midden-Oosten aan de slag te gaan. Die transfer ging echter niet door, waarna hij bij FC Dordrecht bleef.

FC Dordrecht was in onderhandeling met de club, om een kleine vergoeding te vragen voor het vertrek van De Nooijer. Maar voordat de onderhandelingen afgerond waren, besloot De Nooijer om toch aan De Krommedijk actief te blijven.

Onlangs werd De Nooijer op non-actief gesteld in Dordrecht. De Zeeuw ging in FC Rijnmond uitgebreid in op diens vertrek en op wie hem op moet gaan volgen. Over De Nooijers ontslag was hij duidelijk: "Hij is eigenlijk alleen maar ontslagen vanwege zijn negatieve uitlatingen naar spelers en de pers."

Te professioneel

In de pers verscheen als reden voor het ontslag onder meer dat De Nooijer te professioneel zou zijn geweest. De Zeeuw: "Dat is een hele ongelukkige uitspraak geweest van onze technisch manager Peter Drijver."

De Zeeuw vervolgt: "Drijver heeft alleen maar geprobeerd Gérard te beschermen met die uitspraak. En we moeten eerlijk zijn, De Nooijer heeft het lange tijd gewoon uitstekend gedaan. Maar ik distantieer me van de uitspraak dat hij te professioneel zou zijn voor FC Dordrecht."

Moniz

Op dit moment neemt assistent-trainer Scott Calderwood de honneurs waar aan de Krommedijk. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft Dordrecht al Ricardo Moniz gepolst, maar de club kwam er niet uit met de Rotterdammer.

Feyenoord, Excelsior, Sparta

In de uitzending wordt ook kritisch gekeken naar het spel van Feyenoord. Van FC Groningen werd weliswaar gewonnen, maar met name in de tweede helft was het spel van de Rotterdammers van een bedenkelijk niveau.

Ook de belangrijke zege van Excelsior bij Emmen en het gelijkspel van Sparta tegen Jong PSV worden uiteraard belicht.