Van de sportschool naar de anabolen-handel

Justitie heeft straffen tot vier jaar cel geëist voor illegale handel in anabolen en medicijnen. De zes verdachten zouden een laboratorium hebben gehad in Ridderkerk.

Justitie ziet twee 32-jarige mannen uit Papendrecht en Alblasserdam als hoofdverdachten. Zij zouden grondstoffen voor anabolen uit China hebben geïmporteerd. De handel was verder in slaapmiddelen en erectiepillen.

De ex-vriendin van Nick W. heeft een boekje open gedaan over hun praktijken. Zij ziet haar ex-vriend en Kevin K. als de bazen van de organisatie.

Nick W. uit Alblasserdam noemt zichzelf een sportschooljongen. "Dit is mijn wereld. Daarom was ik gevraagd mee te werken. Ik heb alleen mailtjes over de spullen beantwoord." Hij ontkent anabolen en medicijnen te hebben ingevoerd en verhandeld. "Er is mij een hoofdrol gegeven, die ik niet had."

Sportschool

Dat is ook het verhaal van Kevin K. uit Papendrecht Hij had zelf een sportschool en was volgens eigen zeggen 'handig met computers.' "Ik moest de websites onderhouden en vragen van klanten beantwoorden." Ook hij suggereerde dat er opdrachtgevers boven hem zaten, maar noemde verder geen namen.

De illegale handel kwam aan het licht na een steekpartij in de Tinstraat in Ridderkerk in november 2016. Daarbij zijn leden van de motorclub No Surrender opgepakt als verdachten. Justitie gaat er vanuit dat Kevin K. in allerijl spullen heeft weggehaald uit de loods aan de Tinstraat. Tienduizenden pillen zijn later bij zijn ouders aangetroffen.

Ouders

De ouders zijn ook verdachten maar beriepen zich maandag op hun zwijgrecht. Tegen de moeder is een taakstraf geëist van 240 uur. De vader heeft volgens justitie een grotere rol gehad, doordat hij betrokken zou zijn geweest bij de bestellingen. Tegen hem is twee jaar cel geëist.

Lagere straffen, twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk, zijn gevraagd voor de overige twee verdachten die als inpakker en koerier werkten, zegt justitie. Davy R. heeft bekend, Alli A. zegt er niets mee te maken te hebben.

Alli A. kwam in beeld na een pseudokoop: de verkoper reed in een BMW, die op naam stond van zijn vriendin. Het zou gaan om een "Alli" en de verkoper werd herkend op basis van foto's van Alli A. op Facebook. Daarnaast zijn veel pillen bij hem thuis gevonden.

BMW

De verdachte uit Hoogvliet had overal een antwoord op. Ene Alli? "Er zijn zoveel mannen die zo heten". Die pillen waren van een vriend, die hij tijdelijk onderdak had gegeven. Een naam wilde hij niet noemen. De man had waarschijnlijk ook in de BMW van zijn vriendin gereden.

De foto's waren niet van hem. Zijn advocaat Sixten Bordewijk daagde de rechter uit: "Zegt u nou zelf, dat is hij toch niet?" De rechter moest toegeven dat de man van de pseudokoop niet exact dezelfde gelaatskenmerken had als de verdachte.

De advocaten houden dinsdag hun pleidooien. De zaak tegen de No Surrender-verdachten, over de steekpartij in Ridderkerk, dient pas volgend jaar.