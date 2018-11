IFFR over Bertolucci: een groot man heengegaan

Bernardo Bertolucci in Rotterdam (Foto ANP)

"Het voert misschien te ver om te zeggen dat met Bertolucci zelf een last emperor is overleden, maar er zeker een heel bijzonder iemand heengegaan", zegt directeur Bero Beyer van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR). Hij denkt nog na over een eerbetoon voor de Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci (1941).

"De man was echt een force of nature", meent Beyer. Neem de film Novecento (1976). "Zo'n epos met zo'n bevlogenheid, politieke kracht en cinemakunde is echt zeldzaam."

De meeste prijzen ontving de Italiaan voor zijn film The Last Emperor. Het verhaal van de film is volgens Beyer eigenlijk te groot om te omvatten, nl. de verandering van een wereldrijk.

"Bertolucci weet het terug te brengen tot een persoonlijk verhaal. Dat is zijn 'meesterlijkheid' om het persoonlijke en het politieke te verbinden", vindt Beyer.

Beyer heeft de maestro nooit persoonlijk ontmoet. In 2013 was Bertolucci te gast op het IFFR, net voor Beyer aantrad als directeur. "Maar ik had hem graag de hand geschud."

Beyer typeert de Italiaan als een saloncommunist. Hij heeft vast fouten gemaakt, maar zijn films zijn volgens hem geweldig.

Eerbetoon

Het IFFR denkt na over een eerbetoon tijdens de eerst volgende editie van het filmfestival. Hoe dat er uit moet gaan zien, weet Beyer nog niet. "Daarvoor is het nog te vroeg."