Ruim 100 kinderen aangemeld voor gratis zwemdiploma A

Lange rijen bij zwembad Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Vanaf maandag kunnen kinderen uit Rotterdam-Feijenoord gratis hun zwemdiploma A halen. Na een dag hebben meer dan honderd ouders hun kinderen aangemeld.

"Het was meteen een gekkenhuis", vertelt projectleider Jan Markerink van Humanitas. "We begonnen om 13:00 uur met inschrijven van mensen. Om 16:00 uur stonden er nog steeds mensen in de rij."

Volgens Markerink hebben zich kinderen van allerlei leeftijden aangemeld voor de zwemlessen. "Het zijn veelal ouders van jonge kinderen", vertelt Markerink. "Maar ook ouders met kinderen van 14 en 15 jaar."

"Er was zelfs moeder die zelf ook wilde leren zwemmen", lacht Markerink. "Maar daar is het project helaas niet voor bedoeld."

Ook zwemmeester Hakki Yilmaz van zwembad Afrikaanderplein is enthousiast. "We hebben al onze wachtlijsten weggewerkt", zegt hij vol vertrouwen. "Kom maar op!"