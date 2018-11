Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meester-vervalser weigert excuses voor nep-Picasso Meestervervalser Geert Jan Jansen

Excuses? Meester-vervalser Geert Jan Jansen piekert er niet over na de ophef over de nep-Picasso die vorige week zogenaamd opdook in Roemenië. Even dacht iedereen dat een van de kunstwerken die in 2012 waren geroofd uit de Rotterdamse Kunsthal was teruggevonden. Maar het bleek om een stunt te gaan.

De Belgische toneelgroep Berlin wilde onderzoek doen naar het verschil tussen echt en niet-echt, legt Jansen uit. De theatermaaksters deden alsof in Roemenië de vermiste Picasso was gevonden. Ze stuurden een brief met daarin de locatie en andere instructies naar meerdere mensen. Een in Nederland wonende Roemeense schrijfster en journalist Frank Westerman dachten een scoop te pakken te hebben en reisden naar de plek. Daar lag inderdaad een doek wat leek op de gestolen Tête d'Arlequin. "Ik vond het wel leuk", grinnikt Jansen. Publiciteit "De publiciteit is goed gelukt. Er is een golf ontstaan die de oceaan is overgeslagen en de New York Times en Washington post heeft gehaald. Dat is fantastisch. Dat kan niet veel beter." "De publiciteit is goed gelukt. Er is een golf ontstaan die de oceaan is overgeslagen en de New York Times en Washington post heeft gehaald. Dat is fantastisch. Dat kan niet veel beter." Maar sorry zeggen tegen de schrijfster en de journalist die door de sneeuw hebben moeten ploeteren om het nep-doek te bereiken, nee. "Dan doe je maar een keer in je leven iets voor niets. Als ik een schilderij maak, weet ik niet wanneer ik ervoor word beloond."