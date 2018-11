Deel dit artikel:













Lichtshow voor opening KPN-gebouw op Kop van Zuid Erasmusbrug kleurt groen (Foto: Gemeente Rotterdam | Eric Fecken)

Het kan maar weinig mensen op de Kop van Zuid in Rotterdam zijn ontgaan dat het KPN-gebouw weer open is. De Erasmusbrug is maandagavond groen verlicht. En ook de lichtshow op het gebouw doet het weer na een renovatie van het pand die twee jaar heeft geduurd.

In 2016 besloot KPN om haar hoofdkantoor van Den Haag te verplaatsen naar de Wilhelminapier in Rotterdam. Met het oog daarop is gebouw Belvedère, zoals het KPN-kantoor officieel heette, opgeknapt en uitgebreid. Inmiddels is het pand omgedoopt tot De Link. Het gebouw was bekend van de lichtkrant met de groene lampjes. De lampen zijn vervangen door full-colour verlichting die ook gedimd kunnen worden. Het is zelfs mogelijk om afbeeldingen op de gevel te projecteren. Ook is het gebouw uitgebreid met daarin onder meer een glazen terminal waarin een auditorium, vergaderruimtes, een winkel en twee restaurants zitten. De lichtshow op KPN-gebouw De Link is aan tot 01:00 uur.