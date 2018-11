Foort van Oosten nieuwe burgemeester Nissewaard

VVD-Kamerlid Foort van Oosten is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Nissewaard. Het is de bedoeling dat Van Oosten op 20 februari 2019 wordt geïnstalleerd. Hij volgt Govert Veldhuijzen op die waarnemend burgemeester is sinds Mirjam Salet met pensioen ging.

De 41-jarige Van Oosten is geboren in Dordrecht. Hij zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Daar is hij voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken en woordvoerder Justitie en het Koninklijk Huis.

Eerder was hij wethouder en raadslid in Schiedam. Daarvoor was Van Oosten advocaat en werkte hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Oosten is jurist en studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Hij is getrouwd en heeft één zoon.

Verbinden

Het Rotterdamse Tweede Kamerlid Antoinette Laan feliciteert Van Oosten met zijn nieuwe baan: ''Nissewaard mag blij zijn met hem. Voor onze fractie is het een verlies. Wij doen samen de portefeuille Justitie en Veiligheid. Hij zit meer op Justitie en wordt door iedereen gerespecteerd. Het is echt iemand die partijen kan verbinden, links en rechts.''