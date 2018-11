Deel dit artikel:













Vier appartementen beschadigd bij brand Rotterdam-Zuid Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

De brandweer heeft maandagavond aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid de deur moeten inhakken van vier appartementen. Er hing rook in de huizen en de brandweer wilde zeker weten dat er niemand thuis was.

De brand was ontstaan door kortsluiting in een van de appartementen. Waar die door is veroorzaakt, kan de brandweer nog niets zeggen. De bewoner van het huis was niet aanwezig. Binnen drie kwartier was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Nadat de schade aan de deuren is hersteld kunnen de bewoners allemaal gewoon weer thuis slapen, laat de brandweer weten.