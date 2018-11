Foort van Oosten hoopt op begrip voor vertrek uit Kamer naar Nissewaard

De nieuwe burgemeester van de gemeente Nissewaard, Foort van Oosten, begrijpt de kritiek dat hij voortijdig uit de Tweede Kamer vertrekt. Dat zegt hij dinsdagmorgen op Radio Rijnmond.

Zijn Rotterdamse VVD-partijgenoot Frans Weisglas uitte zijn ongenoegen op Twitter over het besluit van Van Oosten om voor het burgemeesterschap te kiezen, terwijl hij net is begonnen aan zijn nieuwe termijn als Tweede Kamerlid. Van Oosten snapt dat goed, maar hoopt op begrip voor zijn keuze.

"Het is een prachtige gemeente. Nissewaard ligt prachtig tussen Rotterdam en het strand in", zegt Van Oosten. De toekomstige burgemeester is van plan snel de mensen in zijn nieuwe gemeente te gaan leren kennen, contacten te leggen en op de hoogte te zijn van de onderwerpen die inwoners bezighouden. Ook wil hij graag gaan uitdragen wat Nissewaard mooi maakt.

Foort van Oosten komt uit het lokale bestuur in deze regio. Hij was raadslid en wethouder in Schiedam.

De 41-jarige Van Oosten is maandagavond tijdens een besloten raadsvergadering voorgedragen als nieuwe burgemeester van Nissewaard. Als alles meezit treedt hij op 20 februari aan.