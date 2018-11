Groenteman legt bananen op het Binnenhof tegen btw-verhoging

De btw op onze boodschappen gaat van 6 naar 9 procent. Dat was al langer bekend, maar met ingang van het nieuwe jaar gaat het echt gebeuren.

De Rotterdamse groenteman Frans van de Polder vindt het vreselijk dat groente en fruit duurder worden. Hij stond dinsdagmorgen al vanaf 05:30 uur voor de derde keer op het Binnenhof in Den Haag om te protesteren tegen de btw-verhoging.

"Ik weet dat het Klein Duimpje tegen Goliath is, maar ik wil het geprobeerd hebben", zegt de groenteman tegen RTV Rijnmond.

Veel vertrouwen heeft hij niet in een positief resultaat, maar stilzitten is voor hem geen optie. Eerder legde Van de Polder al groente en fruit in de vorm van een grote nul op het Binnenhof, waarmee hij pleit voor 0 procent btw.

Dinsdag heeft hij een ander plan. Hij legt met zo'n tien andere groentemannen bananen op het Binnenhof, onder het motto 'Laat Nederland niet uitglijden'.