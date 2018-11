300 vrijwilligers oefenen langs de rivieren op hoogwatergevaar

Zo'n driehonderd vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen aankomende zaterdag op bedreigende hoogwatersituaties langs de grote rivieren.

Dijkwachten lopen dan langs de dijken van onder andere de Lek, de Maas en de Waal, van Kinderdijk tot aan de Duitse grens.

Bij wijze van oefenen 'zien' de dijkwachters zogenaamd dingen die de dijken kunnen verzwakken bij hoogwater. Het gaat dan bijvoorbeeld om drijfvuil, scheuren in de dijk of afkaveling. Die geven ze door aan de dijkposten.

De oefening is erop gericht dat iedereen de procedures goed volgt. Ook wordt er bekeken of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.