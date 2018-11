Deel dit artikel:













Vmbo-school in Bergschenhoek ontruimd na keukenbrand Archieffoto (Tom van Vark)

Vmbo-school Wolfert Lansing aan de Boterdorpseweg in Bergschenhoek is dinsdagochtend ontruimd, omdat er brand was uitgebroken in de keuken. Volgens de brandweer vatte een wasmachine vlam.

De 250 leerlingen van de school werden in het gemeentehuis van Lansingerland. Dat ligt vlakbij. De brandweer heeft na het blussen de school geventileerd en metingen gedaan. Daarna konden ze hun spullen ophalen en mochten ze naar huis. De school is de rest van de dag gesloten.