Boek Even tot 10 tellen: drukke moeders hoeven zich niet schuldig te voelen

Veel moeders cijferen zichzelf weg voor het gezin. Ze voelen zich schuldig als ze ook hun eigen dromen willen najagen. Met het boek Even tot 10 tellen willen Eva Brouwer en Theresa Hartgers moeders juist aanmoedigen af en toe voor zichzelf te kiezen.

Eva en Theresa roepen moeders op om ondernemender in het leven te staan. Moeders moeten beter hun grenzen aangeven en zich minder schuldig voelen als ze bezig zijn met hun eigen dromen.

Twee kanten

Je kunt het boek, letterlijk, van twee kanten bekijken, de schrijfsters noemen het een 'draaiboek'. Aan de ene kant van het boek vindt de moeder tien tips van andere ondernemende moeders over tijdverdeling. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor overzicht en structuur en hoe krijgt iedereen genoeg vitamines binnen?

Draai je het boekje om, dan kun je je jonge kind tot tien leren tellen aan de hand van objecten van werkende moeders. Denk aan schoenen, auto's en tassen.

Het boek staat vol tekeningen die zijn gemaakt door Theresa. Zij is zelf moeder van drie kinderen. De teksten zijn gebaseerd op ervaringen van Eva, moeder van een zoontje van vier. Beide dames willen laten zien dat je met humor en een knipoog je perfectionisme best wat mag laten varen.

Niet makkelijk

Eva is in het dagelijks leven presentatietrainer en dat vindt ze niet altijd even makkelijk: "Toen ik net begon met ondernemen, merkte ik dat ik me schuldig voelde naar mijn zoontje, omdat ik hem niet kon uitleggen waar ik naartoe ging als ik ging werken."

De oplossing zag de onderneemster in haar dromen: "In mijn droom zag ik een kinderboek voor me, met twee kaften: een kant met tien tips voor moeders om werk en privé beter te combineren en als je het boek omdraait, leert je kindje tot 10 tellen met objecten uit moeders wereld."

Theresa vloog ooit als mode-ontwerpster de hele wereld over, tot ze drie kinderen kreeg en haar carrière moest opgeven. Dat vond ze heel lastig, maar ze haalde er iets goeds uit. Ze maakt nu humoristische tekeningen over de uitdagingen van het moederschap.

De twee ontmoetten elkaar nadat Eva haar droom had. Ze vond Theresa online, gingen samen aan de slag en presenteren nu met trots hun kinderboek dat ook voor moeders is.