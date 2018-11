Deel dit artikel:













Woonwagenbewoners Spijkenisse en gemeente weer voor de rechter Woonwagenbewoners Spijkenisse weigeren te vertrekken

De rechter in Rotterdam buigt zich dinsdagmorgen opnieuw over het geschil tussen de gemeente Nissewaard en de woonwagenbewoners aan de Clara Visserstraat in Spijkenisse. De gemeente wil dat de caravans uiterlijk zaterdag zijn verdwenen. De bewoners vechten dat aan.

De gemeente vindt dat het protest lang genoeg heeft geduurd. Daarom zijn de caravanbewoners gesommeerd om te vertrekken. Zij zeggen op hun beurt dat ze nog geen antwoord op vragen hebben gehad. Ook heeft de gemeente Nissewaard niet duidelijk gemaakt hoe ze verder wil met het woonwagenbeleid. De woonwagenbewoners claimen sinds begin oktober een groenstrook aan de Clara Visserstraat in de Maaswijk. Zij zeggen recht op die grond te hebben, omdat hun familie er eerder stond. De gemeente Nissewaard wilde de locatie na twee weken ontruimen. De rechter verbood dat. Die zag de actie van de woonwagenbewoners als protest.

