Van Persie traint weer met groep mee bij Feyenoord

Robin van Persie trainde dinsdagochtend weer met de groep mee. De aanvoerder van Feyenoord ontbrak de laatste weken vanwege een blessure en wordt klaargestoomd voor de topper Feyenoord-PSV, zondag in De Kuip.

Jeremiah St. Juste en Luis Sinisterra ontbraken op trainingscomplex 1908, omdat zij mee zijn gereisd met Jong Feyenoord naar Engeland. Daar spelen ze dinsdagavond (20:00 uur) tegen Jong Sparta Praag de eerste groepswedstrijd van de Premier League International Cup.

Verder beschikt trainer Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar het duel met de koploper in de eredivisie over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Ridgeciano Haps, die wel gewoon met de groep meetrainde, is tot de winterstop niet inzetbaar.