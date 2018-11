Windmolens bij Hartelkanaal krijgen accu's zo groot als zeecontainers

Bij het windmolenpark aan het Hartelkanaal komen vanaf volgend jaar zes enorme batterijen te staan. Energiebedrijf Greenchoice wil zo verspilling van groene stroom tegengaan. Kosten van het project: vijf à tien miljoen euro.

De batterijen - met de omvang van een zeecontainer - komen vlakbij een benzinestation op de A15. "Onder één van onze molens", meldt Alexander Roepers van Greenchoice.

In de batterijen kan stroom die niet direct nodig is, worden bewaard. Roepers: "Wanneer het hard waait, is er veel aanbod. Als de vraag naar elektriciteit op dat moment laag is, kan het zijn dat de windmolens uit de wind gedraaid moeten worden. Zo gaat duurzame stroom verloren."

"Met de batterij kunnen de turbines blijven draaien. De opgewekte stroom wordt opgeslagen en kunnen we op een later moment aan het energienet leveren."

Als het project bij het Hartelkanaal een succes wordt, wil Greenchoice ook op andere plaatsen batterijen bij windmolens neerzetten.