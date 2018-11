Norwich-talenten Phillips en Power in winterstop naar FC Dordrecht

FC Dordrecht gaat samenwerken met Norwich City en krijgt er in de winterstop twee spelers bij. Adam Phillips en Simon Power worden tot aan het einde van het seizoen gehuurd van het beloftenteam van de Engelse club uit de Championship, het tweede niveau van Engeland.

De 20-jarige Phillips is een middenvelder, die vooral op nummer '10' uit de voeten kan. Power is eveneens 20 jaar oud en is een buitenspeler.

Norwich verhuurde Savvas Mourgos de zomer aan de Schapenkoppen en dat beviel zo goed, dat er nu een samenwerking uit is gerold. De intentie is er om dit in de komende jaren voort te zetten. Voor Mourgos hield de huurperiode vorige maand echter op, vanwege een ernstige knieblessure.

Phillips en Power komen in de komende periode even een paar dagen sfeer proeven in Dordrecht. Het is de bedoeling dat het tweetal op 2 januari aansluit en direct mee op trainingskamp kan. Eventueel komt er ook nog een 17-jarige spits van Norwich City bij, maar dat hangt nog af van een aantal randzaken.