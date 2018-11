Gözübüyük fluit Feyenoord-PSV

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen Feyenoord en PSV. Hij floot eerder al de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord, toen de Rotterdammers na strafschoppen wonnen.

Ook was Gözübüyük dit seizoen in De Kuip de leidsman bij Feyenoord-Vitesse. Hij gaf Robin van Persie in dat duel een rode kaart, die later werd geseponeerd. Bas Nijhuis zal als VAR fungeren in De Kuip. De wedstrijd begint om 14:30 uur.

Excelsior krijgt in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht te maken met arbiter Richard Martens. Dat duel begint vrijdagavond om 20:00 uur.

In de Keuken Kampioen Divisie fluit Luca Cantineau FC Dordrecht - RKC Waalwijk en Helmond Sport - Sparta wordt gefloten door Rob Dieperink. Beide wedstrijden beginnen om 20:00 uur en zijn, evenals de duels van Feyenoord en Excelsior, uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.