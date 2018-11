Rotterdamse studenten in de prijzen door lichtkunstwerk met een boodschap

Dag en nacht staan in de stad lichten aan. Daardoor zien we nog nauwelijks de sterren en dat is jammer, vinden studenten van de Hogeschool Rotterdam. Ze bedachten een oplossing en vielen daarmee in de prijzen bij de Light Challenge 2018.

Het lichtontwerp waarmee de Rotterdamse studenten meededen aan de wedstrijd heet Nachtgloren. De creatievelingen willen mensen bewust maken van het feit dat we de overgang van dag naar nacht niet echt meer ervaren, omdat ook 's nachts veel licht wordt uitgestoten. Dit wordt alleen maar meer, want de lichtvervuiling neemt toe in de stad.

Reageert op mensen

Om de sterrenhemel toch te kunnen blijven zien, projecteren de studenten sterren op de grond. Die reageren op de aanwezigheid van mensen. Als het helemaal stil is, vormen ze het sterrenbeeld de Kleine Beer.

"Wat we normaal boven ons zouden moeten waarnemen, brengen we nu naar je toe. We willen mensen de nacht weer laten beleven en bewust maken van de lichtvervuiling in onze stad", zeggen de studenten over hun werk.

Volgens de gemeente is het lichtontwerp in 2019 ergens in Rotterdam te zien. Waar precies, dat is nog niet bekend.