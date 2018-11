Liquidatiezaak uitgesteld door deal met Schiedamse kroongetuige

De rechtbank in Amsterdam heeft besloten om het proces tegen drie verdachten van de moord op Jair Wessels in Breukelen uit te stellen. De zaak zou eigenlijk dinsdag behandeld worden, maar door de kroongetuige-regeling met Schiedammer Tony de G. besloot de rechter dat voorlopig niet te doen.

De 30-jarige Jair Wessels werd in juli 2017 met een automatisch wapen neergeschoten op een parkeerplaats bij een groot restaurant in Chinese stijl bij Breukelen. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Aanleiding voor de liquidatie was waarschijnlijk de diefstal van drugs.

De G. is een van de verdachten. Maandag bleek dat hij een zogeheten kroongetuige-deal heeft gesloten. In ruil voor strafvermindering wil hij informatie delen.

De 34-jarige Schiedammer heeft inmiddels verklaringen afgelegd over meerdere moorden en pogingen daartoe. Ook heeft hij informatie gedeeld over opdrachtgevers.

Wroeging en angst

De G. zou eind 2017 al hebben aangedrongen op een regeling. "Hij zag geen uitweg meer", zei de officier van justitie dinsdag. "Hij had het idee dat zijn leven sowieso in gevaar was. Van hem werd verwacht dat hij liquidaties zou uitvoeren. Hij wilde dat niet."

Advocaat Onno de Jong benadrukte dat zijn cliënt handelde uit spijt, wroeging en angst. "Hij kwam zelf tot de conclusie dat hij zich er alleen van kan afkeren met behulp van justitie", mede gezien het gevaar dat hijzelf en zijn familie zouden lopen."

De G. was dinsdag niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ook de andere verdachten Howard K. (44) uit Rotterdam en Patrick S. (33) uit Breukelen waren afwezig.

Van de drie zit alleen S. niet meer vast. Hij zou Wessels naar het parkeerterrein hebben gelokt.



De advocaat van Howard K. wil zo snel mogelijk inzage in de overeenkomst die de G. met het OM heeft gesloten. Justitie denkt dat pas eind volgend jaar te kunnen doen, omdat er nog veel moet worden gecheckt. De advocaat noemt dat eind 2019 "rijkelijk laat".

In deze zaak zijn onlangs ook Greg R. (70) en Delano 'Keylow' R. aangehouden. Zij zijn kopstukken van de motorbende Caloh Wagoh en worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jair Wessels. Zo zou de loods van Greg R. in Mijdrecht zijn gebruikt voor de opslag van wapens en vluchtauto's.

Ook Tony de G. en Howard K. waren lid van Caloh Wagoh.