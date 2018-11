Journalist Mark Hoogstad (48) overleden

De Rotterdamse journalist en schrijver Mark Hoogstad is dinsdagmorgen overleden. Hoogstad werkte voor onder meer NRC, AD Rotterdams Dagblad en Trouw. Eerder dit jaar bleek dat hij ernstig ziek was.

Mark Hoogstad was jarenlang sportverslaggever voor NRC Handelsblad. Daarna schreef hij over andere onderwerpen. Hij volgde jarenlang de politiek op het Rotterdamse stadhuis voor AD Rotterdams Dagblad. Ook werkte hij voor Trouw.

In 2017 verliet hij het AD/RD en publiceerde zijn boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden'.

In oktober dit jaar ontving Mark Hoogstad voor dat boek de Persprijs Rotterdam 2018, een prijs voor journalistiek in welke vorm dan ook, waarin Rotterdamse of de regio centraal staat.

Mark Hoogstad werd 48 jaar.

Radio Rijnmond herhaalt dinsdagavond om 19:00 uur het programma RIjnmond Staat Stil waarin Paul Verspeek Mark Hoogstad interviewde.